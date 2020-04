Covid-19, in Brasile situazione critica: “Stiamo scavando fosse comuni” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Covid-19, il sindaco di Manaus, capitale amazzonica in Brasile, ha dato il triste annuncio in lacrime. “Scaveremo fosse comuni, situazione critica” Il Covid-19, comparso per la prima volta a Wuhan ormai più di due mesi fa, continua a espandere il suo raggio d’azione in tutto il mondo. Dopo aver colpito pesantemente l’Asia, la pandemia si … L'articolo Covid-19, in Brasile situazione critica: “Stiamo scavando fosse comuni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Emergenza Covid-19 - il Cristo di Rio de Janeiro indossa per Pasqua il camice - così il Brasile ringrazia il personale sanitario impegnato in tutto il mondo

CoVid-19 - Brasile nel caos : stipendi sospesi - i calciatori protestano

Coronavirus : il Brasile sfiora i 1.900 contagi con 34 morti accertati per Covid-19 (Di mercoledì 22 aprile 2020)-19, il sindaco di Manaus, capitale amazzonica in, ha dato il triste annuncio in lacrime. “Scaveremocomuni,” Il-19, comparso per la prima volta a Wuhan ormai più di due mesi fa, continua a espandere il suo raggio d’azione in tutto il mondo. Dopo aver colpito pesantemente l’Asia, la pandemia si … L'articolo-19, in: “Stiamocomuni” proviene da www.inews24.it.

RaiNews : #Coronavirus. In #Brasile da San Paolo a Manaus, le fosse comuni per Covid-19 sono sempre più frequenti. Foto shock… - amnestyitalia : Oltre alla minaccia della pandemia, le popolazioni native del Brasile devono far fronte anche al sequestro illegale… - amnestyitalia : #Brasile Mentre la pandemia da Covid-19 minaccia le popolazioni native nell’Amazzonia, i grileiros acquisiscono ill… - mikolangel1974 : RT @CalaminiciM: Il Brasile di Bolsonaro che nega la malignità del covid, adesso deve ricorrere alle fosse comuni! Quando un delinquente es… - RaRobyscorpione : RT @CalaminiciM: Il Brasile di Bolsonaro che nega la malignità del covid, adesso deve ricorrere alle fosse comuni! Quando un delinquente es… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Coronavirus Covid-19: Brasile, contagio si espande a Manaus, capitale dell'Amazzonia. Decessi anche tra le popolazioni indigene Servizio Informazione Religiosa No alle competizioni internazionali fino a tutto il 2021: la proposta dell'OMS

Nessuna competizione internazionale fino alla fine del 2021: sarebbe questa la strategia indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere l'emergenza Coronavirus. A riportarlo è il ...

Coronavirus: Brasile, vendite di veicoli calate dell'80%

Le vendite di veicoli sono diminuite dell'80% in Brasile, principale polo automobilistico dell'America Latina ... al giorno a metà marzo a 2.250 all'inizio di aprile a causa dell'impatto economico ...

Nessuna competizione internazionale fino alla fine del 2021: sarebbe questa la strategia indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere l'emergenza Coronavirus. A riportarlo è il ...Le vendite di veicoli sono diminuite dell'80% in Brasile, principale polo automobilistico dell'America Latina ... al giorno a metà marzo a 2.250 all'inizio di aprile a causa dell'impatto economico ...