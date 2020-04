Coronavirus | «The O C » torna finalmente in televisione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quel che Mediaset ha inaugurato, nei giorni bui del Coronavirus, è un prolifico processo di ascolto: gli spettatori chiedono, il Gruppo risponde, spesso con un cenno di assenso. Così, dopo aver portato in televisione la saga magica di Harry Potter, la lotta tra vampiri al tempo di Twilight e gli Animali Fantastici cui J.K. Rowling ha saputo dare vita, il Biscione ha (ri)messo mano alle proprie serie tv. E, a dodici anni dal giorno in cui l’ultima puntata dello show ha fatto il suo corso, ha deciso di riportare in onda The O.C.