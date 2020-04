Coronavirus | l’epidemiologo Lopalco | “In Puglia la curva del contagio è in discesa”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Il bollettino da oggi contiene delle informazioni aggiuntive sull’andamento dei casi Covid in. In particolare i dati vengono presentati anche per data di prelievo del tampone, offrendo così un quadro più aderente all’andamento dell’epidemia. Il primo grafico in particolare (Incremento giornaliero dei casi per data a prelievo tampone ndr) illustra chiaramente ladelche in questo momento inè in fase di discesa”. In questo modo Pierluigi, docente ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento emergenze pandemiche della Regione, spiega il nuovo bollettino epidemiologico diffuso oggi che presenta alcuni prospetti che in precedenza non venivano illustrati. A tal proposito chiarisce anche la differenza con il dato giornaliero di caricamento delle ...