Cibo a domicilio in Campania, De Luca dice sì (anche alle librerie) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il governatore De Luca alla fine ha acconsentito. Da lunedì anche in Campania sarà possibile, a ristoranti e pizzerie, riaprire solo per le consegne di Cibo a domicilio. La decisione è stata presa ieri sera, scrive Repubblica Napoli, dopo una lunga riunione della task force regionale anti-coronavirus. I dati del contagio sono in decrescita e questo consente, con alcuni accorgimenti, di riaprire al delivery. Gli accorgimenti sono “restrizioni ferree”, fanno sapere dalla Regione Campania. Obbligo di mascherine e guanti per i dipendenti e, nei giorni prima della riapertura, sanificazione e disinfezione dei locali. Lunedì riapriranno anche librerie e cartolerie, anche se non si conoscono ancora le modalità dell’erogazione del servizio, ancora in via di definizione. L'articolo Cibo a domicilio in Campania, De Luca dice sì ... Leggi su ilnapolista Cibo e pizze a domicilio - il sindaco di Santa Marina sfida il Governatore della Campania

