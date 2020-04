Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna su Sky Uno. Venezia prima tappa

(Di mercoledì 22 aprile 2020)dal 23 aprile su Sky Uno e NOW TV.della nuova stagione saràsu Sky Uno e NOW TV, con dieci nuovi episodi, a partire dal 23 aprile alle 21.15. Il primo appuntamento di visione è preceduto, alle ore 20.45, da– speciale The Jackal, l’esilarante sfida a colpi di cacio e pepe tra lo chef e il collettivo di videomaker. Le prossime puntate, sempre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, si svolgeranno in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici della Penisola: ci saranno le due metropoli Roma e Milano, ma anche la Valle d’Aosta, la Carnia, la Val Badia, Arezzo, il Conero, la Lunigiana e il Cilento. Il meccanismo della sfida rimane invariato: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano ...

