Whatsapp, chiamate di gruppo con 8 persone: come fare (Di martedì 21 aprile 2020) Whatsapp aumenta il limite di persone partecipanti ad una videochiamata di gruppo. Finora era possibile parlare in videochiamata con massimo 4 utenti, tra poco il limite verrà aumentato ad 8. Un modo per garantire la possibilità di restare in contatto contemporaneamente con più persone possibili, in linea con quanto stanno già facendo applicazioni dedicate.Il numero massimo di 4 utenti imposto da Whatsapp sembrava infatti limitante per l’app leader nel settore della messaggistica, che soprattutto in questo periodo di isolamento forzato ha visto altri competitor, come Skype o Houseparty, registrare un incremento notevole di download proprio in virtù della possibilità di effettuare chiamate di gruppo molto numerose.Al momento non è stata ancora ufficializzata la possibilità di effettuare chiamate con 8 persone contemporaneamente, ma la novità verrà introdotto a breve per tutti i ... Leggi su italiasera WhatsApp toglie il limite di quattro partecipanti per le videochiamate di gruppo

Stop ai limiti per le videochiamate WhatsApp : occhio alla beta 2.20.132

