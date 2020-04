Spread vola a 252 punti. Rendimento BTP lievita al 2,02% (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Continua a lievitare lo Spread fra BTP e Bund a conferma di una estrema tensione dei mercati, che spingono al ribasso i prezzi dei BTP, facendone lievitare il rendimenti. Lo Spread ha così raggiunto un valore di 252 punti, a fronte di un Rendimento del BTP che è salito al 2,02% ed un Rendimento del Bund che scende ancora a -0,50%. Il trend dei rendimenti dei titoli di stato italiani sconta le difficoltà del mercato primario, dove gli Stati europei stanno faticando a collocare nuove emissioni a medio-lungo termine a rendimenti accettabili. Il Tesoro ha annunciato proprio ieri un collocamento sindacato dual tranche di BTP a 5 anni, scadenza 2025, e la riapertura del BTP a lungo termine a 30 anno, scadenza 2050, cedola 2,45%. Fra i fattori che innervosiscono i mercati l’attesa per le decisioni di S&P sul rating dell’Italia e per il ... Leggi su quifinanza La Borsa di Milano in recupero - volano i titoli bancari. Lo spread scende a 225 punti

Upb: "Stime Pil Italia -15%". Spread vola a 250 punti

che potrebbe anche ostacolare la produzione delle statistiche ufficiali". Intanto lo spread tra Btp e Bund riaggancia quota 250 per la prima volta dal 18 marzo scorso. Il rendimento del decennale ...

