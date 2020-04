Logoramento letale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma. Ai parlamentari che ha contattato per convincerli a firmare il suo scombiccherato appello fuori tempo massimo contro la conferma di Descalzi alla guida dell’Eni, Alessandro Di Battista ha garantito che no, nelle sue intenzioni non c’è affatto quello di far cadere il governo Conte. “Ma costring