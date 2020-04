Il premier Conte scrive su Facebook «Riaprire ora sarebbe irresponsabile»

AnnalisaChirico : 40% morti in Francia sono anziani in case di riposo ma Le Monde non dedica paginate. Basta circo mediatico vs. Lomb… - NicolaPorro : Cosa sta succedendo tra il premier #Conte e il manager #VittorioColao? E perché nel mezzo c'è anche #MarioDraghi? I… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A CONTE Negoziato - Oggi su Süddeutsche Zeitung un colloquio col premier sul Consiglio europeo del 23… - La__giornalista : RT @agenzia_nova: #Fase2, l'annuncio di #Conte 'Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della rip… - Michele_Arnese : IL PREMIER SCRIVE... Giuseppe Conte: l'Italia non ripartirà prima del 4 maggio -

premier Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : premier Conte