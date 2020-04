Formiche e chirurgia: come utilizzarle per ricucire una ferita (Di martedì 21 aprile 2020) Alcune popolazioni indigene hanno ideato una tecnica del tutto insolita per ricucire le ferite, utilizzando le potenti mandibole di alcune specie di Formiche legionarie. di Sofia Erica Rossi Spesso diamo per scontato che molti dei materiali e delle tecniche chirurgiche che vengono utilizzati oggi esistano da sempre. Il filo per la sutura delle ferite ne è un esempio. Visceri di animali, tendini di canguro, fili d'oro o seta. Sono tanti i materiali che hanno preceduto gli odierni (...) - Scienza e Tecnologia / Medicina, Ricerca, , chirurgia, Formiche Leggi su feedproxy.google Formiche e chirurgia : come utilizzarle per ricucire una ferita

Formiche e chirurgia : come utilizzarle per ricucire una ferita (Di martedì 21 aprile 2020) Alcune popolazioni indigene hanno ideato una tecnica del tutto insolita perle ferite, utilizzando le potenti mandibole di alcune specie dilegionarie. di Sofia Erica Rossi Spesso diamo per scontato che molti dei materiali e delle tecniche chirurgiche che vengono utilizzati oggi esistano da sempre. Il filo per la sutura delle ferite ne è un esempio. Visceri di animali, tendini di canguro, fili d'oro o seta. Sono tanti i materiali che hanno preceduto gli odierni (...) - Scienza e Tecnologia / Medicina, Ricerca, ,

Coccos62 : Formiche e chirurgia: come utilizzarle per ricucire una ferita - OggiScienza : RT @Cristoforo_P: Formiche e chirurgia: come utilizzarle per ricucire una ferita - Cristoforo_P : Formiche e chirurgia: come utilizzarle per ricucire una ferita -

Ultime Notizie dalla rete : Formiche chirurgia Formiche e chirurgia: come utilizzarle per ricucire una ferita AgoraVox Italia Fra Giorgetti e Salvini dialettica ma non rottura. E sul voto… Parla Quagliariello

Lo dice a Formiche.net il senatore di Fibp-Udc Gaetano Quagliariello (autore con il cardinale ... Nella prospettiva in cui si trova, senza l’intervento di Francoforte avremmo avuto uno spread al ...

Investimenti e riforme per il futuro dell’Italia. La proposta del Gruppo dei 20

È essenziale un intervento immediato a sostegno del reddito delle famiglie e ... Pasquale Lucio Scandizzo, Giovanni Tria. Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004 ...

Lo dice a Formiche.net il senatore di Fibp-Udc Gaetano Quagliariello (autore con il cardinale ... Nella prospettiva in cui si trova, senza l’intervento di Francoforte avremmo avuto uno spread al ...È essenziale un intervento immediato a sostegno del reddito delle famiglie e ... Pasquale Lucio Scandizzo, Giovanni Tria. Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004 ...