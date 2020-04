Fontana | «Una riapertura regionalizzata credo produca più danni che vantaggi»

LegaSalvini : ??LOMBARDIA, 80 MILIONI DI EURO NELLE BUSTE PAGA DEGLI OPERATORI SANITARI #Fontana: Per mettere la somma nelle bus… - ManlioDS : Sarò maligno ma noto una correlazione tra le lodi di #Salvini a #Fontana e le irruzioni della GdF in Regione… - pfmajorino : #Fontana lancia una data per la 'riapertura' : il prossimo 4 maggio. Tutti vorremmo che tutto riaprisse domani. M… - Ginevra37012589 : Le morti nelle RSA sono una cosa indegna per un paese che si definisce democratico e civile. Persone anziane abband… - Stefano47510568 : RT @simy77ss: Ieri a #QuartaRepubblica #Sgarbi #Bertolaso #zaia #Berlusconi e poi lo spot mediaset parla di informazione seria ???????? A #Fuor… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Una Fontana si ribella allo stop: “Basta rispettare le regole per riprendere le attività” La Stampa Verso fine ‘Lockdown’, Conte: “Riaperture dal 4 maggio, piano in settimana”. Fontana insiste: “Danni da riapertura diversa fra regioni”

C’è una tale interconnessione tra filiere produttive a attività commerciali che c’è il rischio che un’apertura a macchia di leopardo faccia più danni che vantaggi”. Così il presidente della Regione ...

Da Lombardia 3 miliardi per ripartire Fontana, risposta concreta all'economia

Per dare una risposta concreta alla nostra economia, un aiuto concreto alla ripresa del territorio, metteremo a disposizione 3 miliardi di euro. Cifre vere per un grande piano di investimenti». Lo ha ...

C’è una tale interconnessione tra filiere produttive a attività commerciali che c’è il rischio che un’apertura a macchia di leopardo faccia più danni che vantaggi”. Così il presidente della Regione ...Per dare una risposta concreta alla nostra economia, un aiuto concreto alla ripresa del territorio, metteremo a disposizione 3 miliardi di euro. Cifre vere per un grande piano di investimenti». Lo ha ...