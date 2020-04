Fase 2, Conte: “Il 4 maggio non riapriremo tutto, sarà graduale” (Di martedì 21 aprile 2020) In un lungo post su Facebook il premier Conte ha annunciato che entro questa settimana esporrà il suo piano per la Fase due dell'emergenza coronavirus, una Fase che inizierà probabilmente il prossimo 4 maggio: "Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell'opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni". Leggi su fanpage Emergenza Coronavirus - Conte : «A breve comunicazioni sulla fase 2»

Conte - informativa Senato e Camera/ Diretta video discorso : Mes - Consiglio Ue - Fase 2

Conte e la Fase2 : riaperture differenziate nord-sud dal 4 maggio (Di martedì 21 aprile 2020) In un lungo post su Facebook il premierha annunciato che entro questa settimana esporrà il suo piano per ladue dell'emergenza coronavirus, unache inizierà probabilmente il prossimo 4: "Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell'opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni".

alexbarbera : In Francia Macron simboleggia l’inizio della fase due con la riapertura di scuole e università a partire da maggio.… - Linkiesta : La consulente di Giuseppe Conte, e membro della task force per la fase due, ha una visione para-marxista: bisogna r… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio'. Ricciardi (Oms): 'Troppo presto per fase 2' [aggiorn… - tempoweb : #Conte e la #Fase2: riaperture differenziate nord-sud dal 4 maggio - notizieoggi24 : Il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni su Facebook, nelle quali ha spiegato come si intende procedere… -