Fagottini alla nutella | dolci biscotti dal ripieno cremoso | paradisiaci!

I Fagottini alla nutella, friabili e golosissimi, sono biscotti semplici e veloci, da fare in questi giorni di reclusione forzata per regalare un condensato di tenerezza! Un dolcetto dal morbido ripieno di squisita nutella che vi scalderà il cuore e i pensieri. Pochi e semplici ingredienti genuini, ricchi di golosa crema alle nocciole, possono essere realizzati, se volete restare più leggere, anche nella versione alla marmellata. Curiose? Iniziamo! Fagottini alla nutella: ingredienti e preparazione. Per questi meravigliosi dolcetti, ideali con merenda, colazione o dessert, procuratevi: burro, 120 g precedentemente ammorbidito farina, 250 g uovo, 1 zucchero a velo, 90 g lievito per dolci, 3 g limone, 1 solo la scorza nutella q.b. ( o in sostituzione marmellata) Procedimento Preriscaldate il forno a 180° e foderate la leccarda con la carta apposita. Ora dedicatevi alla ...

Ti coccoliamo per colazione con una vasta scelta di brioche classiche, integrali o speciali come quella noci e cioccolato o il fagottino al cioccolato fondente, tutto rigorosamente artigianale e con ...

Fagottini pasta fillo con ripieno di broccoli e mozzarella

I fagottini di pasta fillo con ripieno di broccoli e mozzarella, una ricetta facile da preparare perfetti da servire a cena come stuzzichino. I fagottini di pasta fillo è una ricetta perfetta, da ...

