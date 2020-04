Coronavirus, il ministero dell’Innovazione: “La app avrà codice sorgente open source. Non richiederà il numero né accesso a rubrica” (Di martedì 21 aprile 2020) Il codice sorgente del sistema di contact tracing dovrà essere open source, quindi libero e verificabile da chiunque. L’applicazione “non dovrà accedere alla rubrica dei contatti” dello smartphone, non chiederà il numero né manderà sms per notificare chi è a rischio. Il suo funzionamento “potrà cessare” non appena terminerà la fase di emergenza, con cancellazione di tutti i dati generati durante il periodo in cui è stata attiva. Il ministero dell’Innovazione prova a chiarire almeno alcuni dei tanti punti ancora non noti sulla privacy e la sicurezza dell’applicazione Immuni, scelta per la Fase 2 della lotta al Coronavirus. Resta ancora da comprendere quale sarà l’approccio della app, se “centralizzato” o “decentralizzato”. Il gruppo di esperti che ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il Ministero dell’Innovazione : “App compatibile con la libertà”

Sono stati analizzati i dati sulla mobilità prima e dopo il blocco introdotto per la pandemia di Covid-19 con l’obiettivo di osservare come le variazione degli ... Università Ca’ Foscari di Venezia e ...

Tra i positivi: 23 hanno 85 e più anni, 69 tra i 75 e gli 84 anni, 76 tra 65 e i 74 anni, 186 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza ...

