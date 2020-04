Coronavirus, cala ancora il numero dei malati: 528 in meno in 24 ore. Record di guariti in un giorno. Ma i morti tornano sopra quota 500 (Di martedì 21 aprile 2020) Continuano a diminuire i malati di Coronavirus. Dopo il calo di ieri, oggi ci sono altri 528 positivi in meno che portano dunque il numero delle persone attualmente infette a 107.709. Ieri il calo degli attualmente positivi era di venti unità. Lo certificano i dati diffusi dalla Protezione civile, diffusi attraverso un comunicato stampa. I casi totali – compresi guariti e morti – raggiungono quota 183.957. Nelle ultime 24 ore si registrano quindi 2.729 casi in più, mentre ieri erano 2.256. Il trend del contagio, dunque, cresce dell’1,5%. Il dato negativo è legato al numero delle vittime, che nelle ultime 24 superano di nuova quota 500: sono 534 morti, mentre ieri erano 454. Record di guariti in un giorno – Il 21 aprile fa registrare, però, il Record di guariti in un giorno: sono, infatti, 2.723 le persone hanno sconfitto il virus ... Leggi su ilfattoquotidiano Mai così alto il numero di pazienti dimessi e guariti - oltre 2.700 nelle ultime 24 ore. I malati di Coronavirus calano a 107mila. Ma ci sono ancora centinaia di morti ogni giorno

