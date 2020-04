Chocolat – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Via Giovanni Boccaccio, 9 – 20123Tel. 02/48100597 Sito Internet: www..it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,80/3,50€, gelato 25€/kg Giorno di chiusura: mai OFFERTAè una piccola gelateria-pasticceria dove poter gustare il cioccolato in tutte le sue declinazioni, dalle torte alle praline, dalla cioccolata calda fino alle tavolette, fino ai gelati disponibili sia nei sorbetti alla frutta (ottimo il mango) che nelle creme. In merito a queste ultime, ci sono diverse variazioni sul tema del cioccolato, come quello fondente all’arancia e con le amarene da noi assaggiati, oppure creme speciali come quelle alla mandorla e al pistacchio davvero gustose e cremose. La panna montata è soffice e poco dolce. AMBIENTEIl locale è piccolo ma molto funzionale e ben organizzato, giocato sui toni del marrone ...