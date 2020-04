Arezzo | padre uccide la figlia di 4 anni con un coltello e poi cerca di togliersi la

Leggi su bigodino

(Di martedì 21 aprile 2020) L’orribile episodio è avvenuto a Levane, una frazione che si trova tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di. Unha ucciso suae poi ha tentato dila vita. Secondo le prime notizie che sono state riportate, l’uomo davanti al resto della famiglia, un altro figlio e la mamma, ha tolto violentemente la vita alla sua bambina, con un. Il gesto, per la piccola di soli quattro, è stato fatale. In seguito, l’uomo si è gettato in un pozzo, nel tentativo, non riuscito, dila vita. È stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, che si sono recati sul posto. I soccorritori stanno ancorando di recuperarlo. L’uomo è ancora vivo e nelle prossime ore saranno divulgati nuovi aggiornamenti sul suo salvataggio. Non è ...