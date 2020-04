Arezzo, padre uccide figlia di 3 anni e poi tenta il suicidio in un pozzo (Di martedì 21 aprile 2020) Arezzo, padre uccide figlia di 3 anni e poi tenta il suicidio in un pozzo Stamattina, in provincia di Arezzo, un uomo ha ucciso la figlia di 3 anni colpendola alla gola con un coltello e poi ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. L’uomo, un operaio di 39 anni originario del Bangladesh, è sopravvissuto: recuperato dai vigili del fuoco, è stato condotto in pronto soccorso in codice giallo. Niente da fare invece per la bambina, morta a causa della ferita inferta dal padre. Nella casa, che si trova a Levane, una frazione del comune di Bucine, i carabinieri hanno trovato anche l’altro figlio dell’uomo, di 12 anni, ferito lievemente. Anche lui è adesso al pronto soccorso, in codice giallo. Non è ancora chiaro il motivo del gesto dell’uomo. La famiglia vive al terzo piano di uno stabile ed è stato proprio un vicino di ... Leggi su tpi Arezzo : padre uccide la figlia di 4 anni con un coltello e poi cerca di togliersi la vita - gettandosi in un pozzo (Di martedì 21 aprile 2020)di 3e poiilin unStamattina, in provincia di, un uomo ha ucciso ladi 3colpendola alla gola con un coltello e poi hato ilgettandosi in un. L’uomo, un operaio di 39originario del Bangladesh, è sopravvissuto: recuperato dai vigili del fuoco, è stato condotto in pronto soccorso in codice giallo. Niente da fare invece per la bambina, morta a causa della ferita inferta dal. Nella casa, che si trova a Levane, una frazione del comune di Bucine, i carabinieri hanno trovato anche l’altro figlio dell’uomo, di 12, ferito lievemente. Anche lui è adesso al pronto soccorso, in codice giallo. Non è ancora chiaro il motivo del gesto dell’uomo. La famiglia vive al terzo piano di uno stabile ed è stato proprio un vicino di ...

