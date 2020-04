Addio tocchi accidentali | Netflix per Android introduce il blocco schermo

(Di martedì 21 aprile 2020) Siete stufi di interrompere per sbaglio la riproduzione di un film suo di saltare una scena a causa di? Eccovi accontentati. L'articoloperilproviene da Tutto

reginafiordelis : @agorarai la migliora Sanità è anche nel resto d'Italia fatti un giro ,magari in qualche reparto così tocchi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio tocchi

TuttoAndroid.net

La nuova caratteristica è già disponibile anche in Italia, anche se al momento solo nell'app Android. Il funzionamento è piuttosto semplice: per impedire i tocchi volontari, basterà infatti avviare la ...Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...