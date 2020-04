Musica a Tutto Volume, Cibo a Volontà e Niente Mascherine: Multati 7 Studenti, Festeggiavano una Laurea (Di lunedì 20 aprile 2020) I carabinieri di Riva del Garda hanno sorpreso sette ragazzi intenti a festeggiare la laurea di uno di loro. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Dopo aver ricevuto una segnalazione, le forze dell’ordine sono entrate in una villa dove il party era in pieno svolgimento, con tanto di stereo ad alto Volume e Cibo in abbondanza. I sette giovani, inoltre, non indossavano alcuna protezione. Per loro è scattata immediatamente la sanzione. Leggi su youreduaction Musica in ospedale Covid - ‘aiuta a guarire’ i malati di Coronavirus : tutto è nato da un’anziana che ha chiesto ‘Tu scendi dalle stelle’

