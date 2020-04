L'Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 sarà a tiratura limitata e l'ultima edizione speciale (Di lunedì 20 aprile 2020) La rivelazione pianificata da Microsoft di una speciale Xbox One X in edizione limitata a tema Cyberpunk 2077 è stata diffusa un po' presto, grazie ad alcune inserzioni Amazon ed un leak del trailer. La parola ufficiale è ormai uscita, ma ha rivelato un nuovo dettaglio: questa sarà l'ultima console Xbox One X in edizione limitata."Assicuratevi di tenere d'occhio i dettagli futuri in quanto questa sarà l'ultima console in edizione limitata per Xbox One X che sarà rilasciata e solo 45.000 unità saranno disponibili in mercati selezionati", recita l'annuncio sul blog di Major Nelson. Cyberpunk è tra i più grandi giochi previsti per quest'anno e, mentre Microsoft si prepara a lanciare Xbox Series X, probabilmente la società guarderà alla nuova generazione per le sue edizioni speciali.L'Xbox One X - Cyberpunk 2077 Limited ... Leggi su eurogamer DOOM Eternal : un giveaway mette in palio un fantastico (e pericoloso) controller Xbox One personalizzato

