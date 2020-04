Legambiente: Ztl aperte per tutto 2020? Raggi deve smentire (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “A Roma sembra che si faccia avanti l’ipotesi ZTL aperta per tutto il 2020, gia’ paventata nelle scorse settimane, smentita e poi ripresa da piu’ parti in Campidoglio: contro il provvedimento l’opposizione di Legambiente”. E’ quanto si legge in una nota di Legambiente Lazio. “Verso la fase2, dal Campidoglio abbiamo ascoltato tante parole su nuove ciclabili, percorsi pedonali o micromobilita’ e poi si ipotizzerebbero auto private ovunque con la ZTL aperta, la peggior risposta possibile alle nostre richieste e ai cittadini- dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio- invece di approfittare per cambiare completamente la mobilita’ romana, si andrebbe a puntare su una soluzione vecchia, anti-ambientale e inefficace. Abbiamo scritto alla sindaca pochi giorni fa, come a tutti i sindaci delle citta’, ... Leggi su romadailynews Palermo : sì del Tar a ztl notturna - Legambiente 'un altro passo per città sostenibile'

A Roma, sembra che si faccia avanti l'ipotesi ZTL aperta per tutto il 2020, già paventata nelle scorse settimane, smentita e poi ripresa da più parti in Campidoglio: contro il provvedimento ...

