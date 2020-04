I fondatori di Instagram hanno creato un tracker che monitora la diffusione dei contagi (Di lunedì 20 aprile 2020) I fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger (Photo by Paul Zimmerman/Getty Images)hanno creato una delle app più popolari nella storia delle app: Instagram. Poi, nel 2018, dopo averla ceduta a Facebook, i suoi fondatori, Kevin Systrom e Mike Krieger, hanno separato le proprie vite professionali. Adesso, però, sono tornati a lavorare insieme creando un sistema che aiuta a tracciare la diffusione dei contagi di Covid-19 negli Stati Uniti. Si chiama Rt.live e tiene conto del cosiddetto indice Rt, cioè della media di persone contagiate da una infetta. Più alto è il numero, maggiore sarà la propagazione del virus nella popolazione. L’idea è nata da alcuni studi condotti da Systrom, come ha raccontato Krieger a Techcrunch: “Kevin ha scritto e pubblicato quaderni di analisi contenenti dati open source su come fosse ... Leggi su wired (Di lunedì 20 aprile 2020) IdiKevin Systrom e Mike Krieger (Photo by Paul Zimmerman/Getty Images)una delle app più popolari nella storia delle app:. Poi, nel 2018, dopo averla ceduta a Facebook, i suoi, Kevin Systrom e Mike Krieger,separato le proprie vite professionali. Adesso, però, sono tornati a lavorare insieme creando un sistema che aiuta a tracciare ladeidi Covid-19 negli Stati Uniti. Si chiama Rt.live e tiene conto del cosiddetto indice Rt, cioè della media di personeate da una infetta. Più alto è il numero, maggiore sarà la propagazione del virus nella popolazione. L’idea è nata da alcuni studi condotti da Systrom, come ha raccontato Krieger a Techcrunch: “Kevin ha scritto e pubblicato quaderni di analisi contenenti dati open source su come fosse ...

Può essere uno strumento molto utile in vista dell'allentamento delle misure di quarantena, dicono Kevin Systrom e Mike Krieger Hanno creato una delle app più popolari nella storia delle app: ...

Può essere uno strumento molto utile in vista dell'allentamento delle misure di quarantena, dicono Kevin Systrom e Mike Krieger Hanno creato una delle app più popolari nella storia delle app: ...