Dal Pascale di Napoli un orologio per curare i contagiati in isolamento domiciliare (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Pascale di Napoli ha lanciato un progetto per monitorare i pazienti affetti da coronavirus in isolamento domiciliare: si tratta di un orologio digitale in grado di rilevare dati come encefalogramma, temperatura e saturazione, e di trasmetterli ad una piattaforma dove vengono controllati da un medico dedicato. Leggi su fanpage Photo Life Napoli : l’arte della fotografia a supporto dell’ospedale Pascale

Raccolta fondi per il Pascale - 20mila euro dalle foto d’autore

Radio Yacht - la musica per la raccolta fondi per gli ospedali Cotugno e Pascale (Di lunedì 20 aprile 2020) Ildiha lanciato un progetto per monitorare i pazienti affetti da coronavirus in: si tratta di undigitale in grado di rilevare dati come encefalogramma, temperatura e saturazione, e di trasmetterli ad una piattaforma dove vengono controllati da un medico dedicato.

FrancoMater2 : @Chiariello_CS Ok ci fa piacere. Però due cose: 1 Metterei in evidenza il gesto di #ADL nei confronti del #Pascale… - Torrechannelit : De Pascale: “Lavoriamo per una ripresa dell’economia sicura dal punto di vista sanitario” - RosPalumbo : @LuiRispoli @VincenzoDeLuca Che c'erano ancora molti contagi perché tanti erano ancora in giro mezz'ora dopo afferm… - kekkocadoni1983 : RT @lanuovasardegna: Confindustria sarda ammonisce: 'Riaprire dal 3 maggio o sarà una catastrofe'. Il presidente Maurizio De Pascale: 'Sul… - GPalombelli : ???? De Pascale: “dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ... risposte chiare per #Province, #Comuni e… -