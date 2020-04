Coronavirus: a Hong Kong zero casi, è la prima volta dal 5 marzo (Di lunedì 20 aprile 2020) Le autorità di Hong Kong hanno riferito che oggi non è stato registrato alcun nuovo caso di contagio da Coronavirus: è la prima volta che accade dal 5 marzo. Al momento sono stati registrati in totale 1.026 casi positivi, mentre rimangono in vigore le norme di contenimento del virus e distanziamento sociale. Persiste ancora il rischio di casi importati dai residenti di ritorno dall’estero, su cui le autorità locali continuano a esercitare il massimo livello di attenzione. A Hong Kong il primo caso è stato registrato il 23 gennaio scorso.L'articolo Coronavirus: a Hong Kong zero casi, è la prima volta dal 5 marzo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Heather Parisi : “Ecco perché Hong Kong ha il record del minor numero di vittime e contagi”

Coronavirus - Giuseppe Conte e la sindrome di Hong Kong : così il lockdown è diventato "lungo"

Coronavirus Italia - Conte e la sindrome di Hong Kong : così il lockdown è diventato lungo (Di lunedì 20 aprile 2020) Le autorità dihanno riferito che oggi non è stato registrato alcun nuovo caso di contagio da: è lache accade dal 5. Al momento sono stati registrati in totale 1.026positivi, mentre rimangono in vigore le norme di contenimento del virus e distanziamento sociale. Persiste ancora il rischio diimportati dai residenti di ritorno dall’estero, su cui le autorità locali continuano a esercitare il massimo livello di attenzione. Ail primo caso è stato registrato il 23 gennaio scorso.L'articolo: a, è ladal 5Meteo Web.

RadioBullets : Quando si sono verificati i primi casi di Covid19 a Hong Kong e come è stata affrontata la diffusione del virus dal… - generacomplotti : #FakeNews La Martani ha detto in TV che il #Coronavirus fa parte di una strategia dei Rothschild per non bloccare l… - akakoby : @cesco_78 @Pinperepette @rfc1459 Non so come sia quella di Hong Kong ma in Corea del Sud l'app non funziona col BT.… - Pirelli_Roberto : Apparentemente Hong Kong oggi riporta zero casi di #COVID19, e cosi anche Taiwan and Seoul. Speriamo che la giorna… - inPrimisNotizie : i numeri del coronavirus, aumentano di 3.047 i contagi; da oggi al via i prestiti garantiti al 100% fino a 25mila e… -