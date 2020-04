Animali fantastici | perché affidare a J K Rowling la sceneggiatura è stato un errore

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 aprile 2020) A un anno e mezzo dall'uscita di: I crimini di Grindelwald, torniamo a riflettere sull'evoluzione del franchise ideato da J.K.. Nel novembre del 2018 è uscito nelle sale: I crimini di Grindelwald, il secondo di cinque film previsti sulle avventure di Newt Scamander, ambientate tra il 1926 e il 1945, e con il Mago Oscuro Gellert Grindelwald come antagonista principale. Il terzo episodio, attualmente previsto per il 2021, è avvolto in un piccolo alone di controversie, in parte per via delle scelte di casting di questa incarnazione del franchise di Harry Potter e in parte a causa di quanto accaduto nel secondo capitolo, scritto da J.K.in persona. Già all'epoca i fan della saga avevano espresso diverse ...