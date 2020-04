Andrea Iannone dopo la rottura con De Lellis | “L’ultimo periodo è stato difficile | ora

Leggi su gossip.fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020)ha attraversato unnon semplice, durante il quale ha dovuto fare i conti con il suo futuro nella MotoGp e anche con le ferite del cuore. La storia con Giulia Desi è conclusa all'improvviso e l'influencer è tornata nelle braccia del suo ex, ma il motociclista ha rivelato su Instagram si aver ritrovato la forza per riprendere in mano la sua vita.