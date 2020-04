Riforma affido figli | tutte le proposte di legge

Leggi su studiocataldi

(Di domenica 19 aprile 2020) di Redazione - Affidamento deiin arrivo. Sebbene il disegno diPillon sia stato archiviato, sono comunque diverse lepresentate in Parlamento che mirano ad attuare il "verocondiviso" intervenendo a colmare lacune e perplessità prodotte dall'interpretazione della54/2006. Alcune di esse sono già state depositate altre, che StudioCataldi.it ha avuto modo dire in anteprima, sono già pronte ma non ancora depositate.si propongono di "mettere mano" all'insieme di norme che disciplinano la sorte delle famiglie in crisi, proponendo di "superare" l'antico modello monogenitoriale di affidamento, cui si è rimasti vincolati nonostante ladel 2006, e intervenendo in modo organico sulla materia. Ecco una panoramica:veramente ...