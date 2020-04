Nicolò Zaniolo/ "Voglio diventare bandiera della Roma. Inter? Andato via perchè.." (Di domenica 19 aprile 2020) Nicolò Zaniolo si racconta, tra ambizioni e desiderio di diventare bandiera della Roma e svela alcuni retroscena sul suo approdo alla Capitale dall'Inter primavera. Leggi su ilsussidiario ZANIOLO DIRETTA INSTAGRAM/ Nicolò : "Siamo un gruppo unito. Infortunio? Sto bene"

Nicolò Zaniolo diretta Instagram/ Roma - Q&A con i tifosi giallorossi oggi alle 15 (Di domenica 19 aprile 2020)si racconta, tra ambizioni e desiderio die svela alcuni retroscena sul suo approdo alla Capitale dall'primavera.

"Chi è, cosa fa e come lavora il Mental Coach", intervista a Nicolò Gatta

Nicolò Gatta e Filippo Polverelli, fondatori di Innerskills, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a 90min Italia. Innerskills è un gruppo di Consulenti specializzati nella gestione e nello sviluppo d ...

E' morto Nicolò Borghese principe di Nettuno

Se ne è dunque andato uno degli esponenti di spicco della nobile famiglia romana legata al territorio di Nettuno dove ha ancora l'omonima e splendida villa su via Gramsci e numerosi terreni. Fino al 2 ...

