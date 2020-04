“Le Sardine dicevano in piazza che il Coronavirus non esiste” – ancora bufale e memes (Di domenica 19 aprile 2020) Sapete come funziona un meme a sfondo politico. Prendete una foto di un tizio famoso, applicategli una frase oltraggiosa che non ha mai detto, e poi aspettate. Una foto di Sartori che diceva in piazza Coronavirus non esiste? Ce l’abbiamo “Le Sardine dicevano in piazza che il Coronavirus non esiste” – ancora bufale e memesMa sostanzialmente ha lo stesso valore che avrebbe una vostra foto se qualcuno ricaricasse il vostro faccione sorridente con scritto sotto Sono un perverso terrapiattista pedofilo assassino novax che di notte va allo zoo violando il lockdown per massacrare teneri cuccioli di panda percuotendoli con cuccioli di foca che uso come mazze finché entrambi non diventano una poltiglia rossa. Tanto non potete arrestarmi perché sono Massone amico dei Poteri Forti e di Soros e di notte verrò a urinare nel vostro lievito. Vale a dire: ... Leggi su bufale Leader di Potere al Popolo a TPI : “Le Sardine? Santori ha mentito su di noi - valutiamo una querela”

