Le messe celebrate sui tetti delle chiese a Taranto (Di domenica 19 aprile 2020) Non solo streaming e dirette Facebook. Al tempo del coronavirus, le parrocchie di Taranto, per non privare le loro comunità, della messa della domenica, ricorrono anche ai terrazzi se disponibili. È il caso di due parrocchie, Madonna Addolorata e Santa Rita. Ha cominciato per prima la parrocchia dell'Addolorata dove il parroco, don Amedeo Basile, ha celebrato sul terrazzo della chiesa, che affaccia su un comprensorio di palazzi, sia la messa del Giovedì Santo che quella di Pasqua ed ha proseguito oggi. E oggi è stata anche la volta di Santa Rita il cui parroco, monsignor Gino Romanazzi, ha celebrato all'esterno. Da alcuni balconi sono stati anche esposti drappi bianchi. La chiesa Santa Rita è in un'area di Taranto con diversi grattacieli edificati anni fa da cooperative. In entrambi i casi, i parroci si sono serviti di casse acustiche

Così anche per le sole funzioni religiose dei riti della Settimana Santa (che quest'anno a Taranto hanno dovuto rinunciare alle storiche processioni) e per le messe celebrate nella Cattedrale di San ...

Preghiere a porte chiuse, Madonne e crocifissi montati su camionette e portati in processioni per le vie deserte di paesi e città, perfino messe celebrate in clandestinità E sono ormai decine le ...

