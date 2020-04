Le grandi interviste - Nick Mason: 'Fare musica o gareggiare su unauto è sempre un piacere' (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo piloti, ingegneri e manager del mondo dell'auto, per la rassegna "Le grandi interviste" è arrivato il momento di una rockstar, Nick Mason. Nato a Birmingham nel 1944, ventanni dopo, assieme a Roger Waters, Bob Klose e Richard Wright, fonda i Sigma 6, che diverranno i Pink Floyd lanno successivo: lui è il batterista e il gruppo arriverà a vendere 200 milioni di album in tutto il mondo. Laureato in architettura, Mason è uno dei maggiori collezionisti di auto storiche del Regno Unito, con una speciale predilezione per le Ferrari. Lintervista è stata realizzata a Londra da Nereo Balanzin ed è apparsa per la prima volta sul volume "Quattroruote - profili di eccellenza", pubblicato nel gennaio del 2012. Nicholas Berkeley Mason (inglese, 68 anni) ha molte identità. il proprietario di Ten Tenths, società capace di procurare, a ... Leggi su quattroruote Mario Monicelli/ "Non desiderava essere preso troppo sul serio" (Grandi interviste)

Federico Fellini/ "Un'amicizia durata una vita" (Le grandi interviste di Enzo Biagi)

Le grandi interviste - Giotto Bizzarrini : 'Sono sempre stato un collaudatore' (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo piloti, ingegneri e manager del mondo dell'auto, per la rassegna "Le; arrivato il momento di una rockstar,. Nato a Birmingham nel 1944, ventanni dopo, assieme a Roger Waters, Bob Klose e Richard Wright, fonda i Sigma 6, che diverranno i Pink Floyd lanno successivo: lui; il batterista e il gruppo arriverà a vendere 200 milioni di album in tutto il mondo. Laureato in architettura,; uno dei maggiori collezionisti di auto storiche del Regno Unito, con una speciale predilezione per le Ferrari. Lintervista; stata realizzata a Londra da Nereo Balanzin ed; apparsa per la prima volta sul volume "Quattroruote - profili di eccellenza", pubblicato nel gennaio del 2012. Nicholas Berkeley(inglese, 68 anni) ha molte identità. il proprietario di Ten Tenths, società capace di procurare, a ...

giacomozuliane : RT @RaiTre: «I ricordi che hanno segnato di più la mia vita non sono quelli del successo e della popolarità, ma quelli legati alla scuola,… - francescaalban2 : @RaiTre Bellissime interviste ai grandi attori italiani da un grande del giornalismo come #Biagi. Da notare l’affet… - FrancoGraziano3 : RT @RaiTre: «I ricordi che hanno segnato di più la mia vita non sono quelli del successo e della popolarità, ma quelli legati alla scuola,… - giomo2 : RT @RaiTre: «I ricordi che hanno segnato di più la mia vita non sono quelli del successo e della popolarità, ma quelli legati alla scuola,… - AnnickQuemper : RT @Mitramacco: @rai3 #EnzoBiagi le grandi interviste #UgoTognazzi -

Ultime Notizie dalla rete : grandi interviste Le grandi interviste: Giotto Bizzarrini Quattroruote Coronavirus, Fedriga a Sky TG24: "Ipotizzare riaperture prima del 4 maggio". VIDEO

Come regioni avevamo fatto presente al Governo una necessità di ipotizzare una riapertura, seppur controllata e limitata, antecedente al 4 maggio”. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano ...

7 ore per farti innamorare, l’intervista a Giampaolo Morelli che spiega le regole della seduzione

Con sua grande sorpresa però, a tenere il corso è Valeria, bella, sexy e con le idee molto chiare sui rapporti tra i due sessi. Paolo, la cui vita sentimentale è a un punto morto, diventerà la sua ...

Come regioni avevamo fatto presente al Governo una necessità di ipotizzare una riapertura, seppur controllata e limitata, antecedente al 4 maggio”. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano ...Con sua grande sorpresa però, a tenere il corso è Valeria, bella, sexy e con le idee molto chiare sui rapporti tra i due sessi. Paolo, la cui vita sentimentale è a un punto morto, diventerà la sua ...