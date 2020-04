L’app ‘Immuni è già nel mirino del Copasir. Arcuri davanti al comitato per la sicurezza (Di domenica 19 aprile 2020) Mercoledì si riunisce, in mattinata, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, "per discutere alcune importanti questioni", tra le quali anche la app ‘Immuni’ per la tracciabilità dei contatti, prevista nell'ambito delle misure per il contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus, e lo stesso commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri potrebbe essere ascoltato. A comunicarlo è lo stesso presidente del Copasir Raffaele Volpi, secondo cui sul tavolo del comitato si saranno “alcune importanti questioni". La prima fase dei lavori prevede l`esame della relazione sulla attività dei Servizi nel secondo semestre 2019 che sarà presentata dal senatore Paolo Arrigoni. Si affronteranno quindi alcune tematiche che "il Copasir segue ed intende seguire" tra le quali "un ulteriore aggiornamento sulla diffusione e ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - scelta l’app di contact tracing : si chiamerà ‘Immuni’. Arcuri firma l’ordinanza

Ecco ‘Immuni’ - l’app (non obbligatoria) per il tracciamento di contagi

Coronavirus - scelta l’app di contact tracing : si chiamerà ‘Immuni’ (Di domenica 19 aprile 2020) Mercoledì si riunisce, in mattinata, ilparlamentare per ladella Repubblica, "per discutere alcune importanti questioni", tra le quali anche la app ‘Immuni’ per la tracciabilità dei contatti, prevista nell'ambito delle misure per il contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus, e lo stesso commissario per l'emergenza coronavirus Domenicopotrebbe essere ascoltato. A comunicarlo è lo stesso presidente delRaffaele Volpi, secondo cui sul tavolo delsi saranno “alcune importanti questioni". La prima fase dei lavori prevede l`esame della relazione sulla attività dei Servizi nel secondo semestre 2019 che sarà presentata dal senatore Paolo Arrigoni. Si affronteranno quindi alcune tematiche che "ilsegue ed intende seguire" tra le quali "un ulteriore aggiornamento sulla diffusione e ...

NicolaPorro : L'app '#Immuni' contro il #coronavirus non funzionerà. Il voto del #Parlamentoeuropeo? La solita farsa. Prosegue la… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Ecco l'#App #Immuni, cos'è e come funziona - LA GRAFICA #ANSA - pedroelrey : Chi c'è dietro a 'Immuni', l'inutile app per il tracciamento del contagio del nuovo coronavirus durante la fase 2,… - opificioprugna : Dopo gli #assembramenti per il funerale del sindaco, a #Saviano nasce l'app Immbecilli. ( Marianna Cafiero… - bizcommunityit : Bending Spoons: la storia della (ex) startup di Immuni, l'app scelta dal #governo per tracciare il coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app ‘Immuni Coronavirus, Trump: «La pandemia può durare fino ad agosto, rischiamo la recessione». Per Wall Street peggior... Corriere della Sera