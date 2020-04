HouseParty, l’app più scaricata per gli aperitivi virtuali (Di domenica 19 aprile 2020) C’è un applicazione che sta salvando la nostra vita sociale in quarantena al motto «15 minuti di risate possono velocizzare il metabolismo». Esiste dal 2016, ma in questi giorni di lockdown l’app HouseParty è tra le più scaricate per ritrovarsi con gli amici ai tempi della social distancing. Secondo i dati di Sensor Tower, solo a febbraio si contano 400mila download nel mondo. Leggi su vanityfair Houseparty è l’app del momento : di cosa si tratta e come funziona

Houseparty - cos’è e come funziona l’app per le videochiamate (Di domenica 19 aprile 2020) C’è un applicazione che sta salvando la nostra vita sociale in quarantena al motto «15 minuti di risate possono velocizzare il metabolismo». Esiste dal 2016, ma in questi giorni di lockdown l’app HouseParty è tra le più scaricate per ritrovarsi con gli amici ai tempi della social distancing. Secondo i dati di Sensor Tower, solo a febbraio si contano 400mila download nel mondo.

Ilaria27289026 : E comunque a parte gli scherzi ma solo a me #Houseparty è l'unica app di videochiamate che si blocca manco fosse l'INPS? - sebarenzetti : E io che pensavo che l' hashtag #Houseparty parlasse dell' app ?? - wjldnxss : e io che andavo per l’app #Houseparty - proudlovatjc : Ma Houseparty come l'app? Vado ad ascoltarla - Annalis26458224 : RT @ah_okay_: Ma #Houseparty la canzone, non l’app -

Ultime Notizie dalla rete : HouseParty l’app Agorà | oggi 23 settembre 2013 | commento TVblog.it