Chi si rivede: De Magistris. Che diceva: “Panico eccessivo, avremo più suicidi che malati Covid” (Di domenica 19 aprile 2020) A fine febbraio De Magistris parlava del Coronavirus come di una "evoluzione dell'influenza" su cui si era fatto troppo panico. Oggi tutti sappiamo che la verità è purtroppo un'altra. Ma anziché scusarsi di quell'eccesso perché il sindaco di Napoli continua, sfidando ogni giorno la Regione Campania, come ad esempio sulle riaperture di pizzerie, pub e bar? Leggi su fanpage Antonella Elia armata di miele rivede il fidanzato Pietro Delle Piane : “Sono vecchia per te”

Andrea Agnelli : "Calcio a rischio"/ "Il fair play finanziario è da rivedere"

La faccia di Salvini quando rivede il video in cui chiedeva di Riaprire tutto a Piazzapulita (Di domenica 19 aprile 2020) A fine febbraio Deparlava del Coronavirus come di una "evoluzione dell'influenza" su cui si era fatto troppo panico. Oggi tutti sappiamo che la verità è purtroppo un'altra. Ma anziché scusarsi di quell'eccesso perché il sindaco di Napoli continua, sfidando ogni giorno la Regione Campania, come ad esempio sulle riaperture di pizzerie, pub e bar?

ElisaCocchiare1 : RT @EricDraReFolle: CHI NON MUORE SI RIVEDE - rosamunda1989 : Jamie Dornan, chi si rivede: il divo sexy di 'Cinquanta sfumature' diventa blu - taek6o : DNA QUEEN CHI SI RIVEDE - ZioClint : @chiccotesta Ehi chi si rivede, Chicco Testa! Quello che parla di ogni questione in modo totalmente disinteressato ?? - kevin_loves_lou : @Favara4Maria chi non muore di rivede ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi rivede Chi si rivede: De Magistris. Che diceva: “Panico eccessivo, avremo più suicidi che malati Covid” Napoli Fanpage.it Chi si rivede: De Magistris. Che diceva: “Panico eccessivo, avremo più suicidi che malati Covid”

Temendo probabilmente di finire nella prossima puntata di "Chi l'ha visto", il sindaco di Napoli Luigi De Magistris da 4-5 giorni sta rilasciando interviste a raffica, alzando la manopola del rumore ...

Buoni spesa, Travison e Grisanti: “Critici con sistema di assegnazione, non con il Coeso”

“Rivedere le norme sull’assegnazione dei buoni spesa non vuol dire criticare il ... sono andati a premiare persone che non ne avrebbero avuto diritto, lasciando fuori chi ne avrebbe, invece, avuto ...

Temendo probabilmente di finire nella prossima puntata di "Chi l'ha visto", il sindaco di Napoli Luigi De Magistris da 4-5 giorni sta rilasciando interviste a raffica, alzando la manopola del rumore ...“Rivedere le norme sull’assegnazione dei buoni spesa non vuol dire criticare il ... sono andati a premiare persone che non ne avrebbero avuto diritto, lasciando fuori chi ne avrebbe, invece, avuto ...