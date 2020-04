Cassazione | affitto dovuto anche se mancano le chiavi del secondo ingresso

Leggi su studiocataldi

(Di domenica 19 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - L'ordinanza dellan. 7481/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso presentato da una s.r.l a cui è stato intimato lo sfratto per morosità ed è stato ingiunto il pagamento dei canoni arretrati oltre interessi. Nei vari motivi del ricorso sono state addotte ragioni che per gli Ermellini non possono giustificare il mancato pagamento dei canoni e lo sfratto che ne è conseguito. Non rileva infatti la mancata consegna delledi undell'immobile locato perché l'accesso era comunque consentito da un'altra entrata, così come non rileva che l'impianto elettrico non fosse a norma. A queste spese avrebbe potuto provvedere direttamente la conduttrice, salvo poi chiedere il rimborso alla società locatrice. Sfratto per morosità...