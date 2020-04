(Di domenica 19 aprile 2020) Saràl'uscita delladiest, per chi proviene da. In alternativa si consiglia di uscire allaautostradale di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli.

FirenzePost : A11, Firenze – Pisa Nord: chiusa stazione Prato Est nella notte fra il 21 e il 22 aprile - in_appennino : RT muoversintoscan 'RT FlorenceTV_: ?? Con drone e camera-car ecco il nodo fiorentino delle autostrade #A1 e #A11: l… - TrafficoA : Peretola Sud - Camper Service chiuso A11 Firenze-Pisa nord L'area di servizio Peretola sud ha il camper service chiuso fino all... - TrafficoA : Firenze Nord - Bar chiuso Raccordo A1-A11 - Firenze nord L'area di servizio Firenze nord ha il bar chiuso fino alle 06:00 del 2... - TrafficoA : Firenze Nord - Servizi igienici non disponibili Raccordo A1-A11 - Firenze nord L'area di servizio Firenze nord ha i servizi igi... -

Ultime Notizie dalla rete : A11 Firenze

Firenze Post

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa l'entrata della stazione di ...Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire prove di carico sul sottovia del Pantano, al km 7+483, previste in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiusa ...