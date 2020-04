«SKAM Italia»: la quarta stagione arriva (finalmente) il 15 maggio su Netflix e TimVision (Di sabato 18 aprile 2020) Agli appassionati di SKAM Italia non sfugge nulla: è bastato un post sibillino pubblicato sull’account ufficiale di Netflix per far capire che la quarta stagione, quella che rischiava di non vedere mai la luce, era ormai vicina. Detto fatto. A meno di ventiquattro ore scopriamo che la serie diretta da Ludovico Bessegato, uno dei remake più riusciti e apprezzati dell’omonima norvegese, sarà disponibile su Netflix e TimVision a partire dal 15 maggio. A differenza delle precedenti stagioni, che prima erano pubblicate in pillole sui social e poi, a partire dalla terza, direttamente su TimVision, stavolta gli episodi saranno disponibili tutti insieme secondo la filosofia del colosso streaming, che è entrato in corsa nel progetto assicurandone la sopravvivenza. La nuova stagione, così come si era lasciato intuire nei mesi scorsi, si concentrerà su uno dei personaggi più interessanti della compagnia: Sana, la ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante brillantemente interpretata da Beatrice Bruschi. https://www.youtube.com/watch?v=p4bQwyLvH6g Leggi su vanityfair Skam Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TimVision - ma senza clip

Skam Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TimVision - ma spariscono le clip

Skam Italia 4 - la nuova stagione arriva il 15 maggio su Netflix e TimVision (Di sabato 18 aprile 2020) Agli appassionati di SKAM Italia non sfugge nulla: è bastato un post sibillino pubblicato sull’account ufficiale di Netflix per far capire che la quarta stagione, quella che rischiava di non vedere mai la luce, era ormai vicina. Detto fatto. A meno di ventiquattro ore scopriamo che la serie diretta da Ludovico Bessegato, uno dei remake più riusciti e apprezzati dell’omonima norvegese, sarà disponibile su Netflix e TimVision a partire dal 15 maggio. A differenza delle precedenti stagioni, che prima erano pubblicate in pillole sui social e poi, a partire dalla terza, direttamente su TimVision, stavolta gli episodi saranno disponibili tutti insieme secondo la filosofia del colosso streaming, che è entrato in corsa nel progetto assicurandone la sopravvivenza. La nuova stagione, così come si era lasciato intuire nei mesi scorsi, si concentrerà su uno dei personaggi più interessanti della compagnia: Sana, la ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante brillantemente interpretata da Beatrice Bruschi. https://www.youtube.com/watch?v=p4bQwyLvH6g

team_world : Annunciata la data di uscita della QUARTA STAGIONE DI SKAM ITALIA su #Netflix e #TIMVision ?? ? ECCO LA DATA DI USC… - tyyyblackthorn : @namjoonsottona_ SEI VIVA CAZZO IO HO MANGIATO MEZZA CUCINA HO FINITO LA MINJOON E HO RIVISTO SKAM ITALIA - wtfhar : mio fratello sta guardando skam italia nel letto accanto al mio ed è arrivato alla scena in cui niccolò corre di no… - xo_camilla_ox : pensando che già immaginavo di sc0pare con questa in sottofondo e poi invece prcmdnn in skam italia mi hanno preceduta fumo ancora - Loredanabert3 : RT @kiarastramaccia: Emh emh. Prova prova, uno due tre, sa... sa... Mh mh. Benvenuti a tutti ragazzi, siamo qui a trasmettere da radio Osva… -