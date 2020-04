Roma, donna aggredita con un martello dall’ex marito: è grave (Di sabato 18 aprile 2020) Ieri notte un uomo è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata: ha aggredito l’ex moglie a colpi di martello. L’obbligo di quarantena pare non abbia fermato gli atti di criminalità e le aggressioni ai danni delle donne. L’ultimo episodio si è verificato venerdì notte nella Capitale. Un uomo si … L'articolo Roma, donna aggredita con un martello dall’ex marito: è grave è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Roma - donna tenta di rapire bimbo

A passeggio con la tartaruga per violare la quarantena : donna multata a Roma

Roma - tenta di rapire un bimbo tenuto per mano dalla madre : denunciata una donna (Di sabato 18 aprile 2020) Ieri notte un uomo &e; stato arrestato acon l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata: ha aggredito l’ex moglie a colpi di. L’obbligo di quarantena pare non abbia fermato gli atti di criminalit&a; e le aggressioni ai danni delle donne. L’ultimo episodio si &e; verificato venerd&i; notte nella Capitale. Un uomo si … L'articolocon undall’ex: &e&e; apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiNews : #18aprile Ha aspettato la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita a martellate. Prima di scappare le ha rub… - Agenzia_Ansa : Aggredisce la ex a martellate, la donna è grave. E' accaduto a Roma nella zona Capannelle #ANSA - repubblica : Roma, aggredisce ex a martellate: donna grave [aggiornamento delle 10:15] - Agenpress : Roma. Donna aggredita e colpita con un martello - Yogaolic : RT @RaiNews: #18aprile Ha aspettato la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita a martellate. Prima di scappare le ha rubato il pc p… -