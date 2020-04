Giappone, fortissima scossa di terremoto: magnitudo pari a 6.3 (Di sabato 18 aprile 2020) Sabato 18 aprile in Giappone è stata registrata una fortissima scossa di terremoto di magnitudo pari a 6.3 gradi in Giappone. Leggi su fanpage (Di sabato 18 aprile 2020) Sabato 18 aprile inè stata registrata unadidia 6.3 gradi in

Pura_Vida69 : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Giappone - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Giappone - ne_sp : 'Violentissima scossa', 'Terremoto fortissimo' 'Scossa fortissima scuote il nord Italia'. Poi leggi magnitudo 4.2.… - MiBaita : RT @fanguru_: @Francesco_Dini @valfurla Perché in Corea ci sono coreani e non italiani. Non si possono prendere soluzioni applicate in cont… - VoceIddio : @NsFolk Esercitare l' autorità se si gode di autorevolezza è più semplice. Siamo d'accordo? Non do la colpa a nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone fortissima Giappone, fortissima scossa di terremoto: magnitudo pari a 6.3 Fanpage.it Ginnastica artistica, Tokyo 2020: le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Le Fate e Marco Lodadio all’assalto

L‘Italia si presenterà comunque con grandissime ambizioni in Giappone e andrà a caccia di risultati importanti, le speranze di medaglia non mancano e si può davvero sognare in grande. Le Fate hanno ...

L‘Italia si presenterà comunque con grandissime ambizioni in Giappone e andrà a caccia di risultati importanti, le speranze di medaglia non mancano e si può davvero sognare in grande. Le Fate hanno ...