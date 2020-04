Diaconale, che stoccata a Spinelli: “Chi parla di coglioni lo fa perché non ne ha abbastanza…” (Di sabato 18 aprile 2020) Nuovo attacco dai suoi profili social da parte del portavoce della Lazio Arturo Diaconale. Destinatario, questa volta, è il presidente del Livorno Aldo Spinelli, che nella giornata di ieri aveva detto a Lotito, in un’intervista, di “smetterla di rompere i coglioni” per quanto riguarda la questione legata alla ripresa dei campionati. Ecco la risposta di Diaconale. “Inutilmente sgarbate e violente. Si tratta delle dichiarazioni del presidente del Livorno, Aldo Spinelli, dedicate al presidente della Lazio, Claudio Lotito, invitato a non “rompere più i coglioni” con la ripresa del campionato e, di fatto, ad accettare passivamente l’annullamento dei campionati di serie A e di serie B con la conseguente cristallizzazione delle attuali classifiche. Che bisogno c’era di investire Lotito quando il reale interesse di Spinelli, ... Leggi su calcioweb.eu Diaconale attacca anche Cairo : "I suoi numeri non sono quelli di Rezza - ma quelli di Cellino"

