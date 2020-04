Coronavirus, Coldiretti: “Via libera a 1,2 milioni di contadini per hobby” (Di sabato 18 aprile 2020) Via libera a 1,2 milioni di italiani che fanno gli agricoltori per passione coltivando appezzamenti di terreno pubblici o privati per garantirsi cibo genuino e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta. Lo ha reso noto la Coldiretti nell’evidenziare che la riapertura e stata resa nota con la faq pubblicata sul sito del Governo. In riferimento alle limitazioni adottate per l’emergenza Coronavirus si chiarisce espressamente che – ha sottolineato la Coldiretti – sono consentite le attivita lavorative su terreni agricoli anche di imitate dimensioni finalizzate alle produzioni per autoconsumo non adiacenti a prima od altra abitazione, fatto salve specifiche ordinanze regionali. Gli interessati – ha continuato la Coldiretti – devono avere autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Coldiretti : “Boom di orti sui balconi”

