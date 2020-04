Con l’epidemia stiamo tornando alla Milano noir di Scerbanenco (Di sabato 18 aprile 2020) La Milano della crisi epidemica da coronavirus si confonde con la Milano dell’indagini sulle Rsa e il Pio Albergo Trivulzio, quella della cattiva gestione dell’emergenza sanitaria. Certamente una Milano non solo desolata, ma anche rabbiosa, spettrale, quella che si vive quest’oggi: una città che fino a pochi mesi fa era il faro dell’economia nazionale, protagonista da anni di una personale rinascita anche culturale. Abbiamo nostalgia di quella Milano pacifica e vibrante, ma spesso è la Milano raccontata nel Novecento ad assomigliare più a quella con cui facciamo i conti oggi. Vi ricordate i gialli milanesi di Giorgio Scerbanenco? Nato nel 1911 in Ucraina, Scerbanenco perse il padre durante la Rivoluzione russa, e si trasferì con la madre a soli sei mesi in Italia. Dopo la già intensa attività giornalistica nei ... Leggi su wired La Germania sta per sconfiggere l’epidemia?

