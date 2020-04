Basket, primi movimenti di mercato per la stagione 2020-2021. Milano tiene metà squadra, movimenti in divenire delle altre big (Di sabato 18 aprile 2020) Con il campionato definitivamente concluso a causa della pandemia di coronavirus, si sta per verificare un fenomeno quantomeno difficile da prevedere in precedenza, legato a trattative di mercato che avranno tempi ben diversi da quelli soliti. Per quanto riguarda la Serie A, però, ancora poco si è mosso, perché in molti stanno pensando innanzitutto a sistemare ben altre urgenze rispetto a quelle dei giocatori. Tra le poche squadre che possono già dire di avere una più o meno relativa certezza di mantenere un buon livello di competitività ci sono Milano, Virtus Bologna e Venezia. Per quanto riguarda l’Olimpia di Ettore Messina, è cosa nota che si manterrà praticamente metà del roster, e cioè Sergio Rodriguez, Vladimir Micov, Andrea Cinciarini, Arturas Gudaitis, Paul Biligha e Riccardo Moraschini. Anche Kaleb ... Leggi su oasport LIVE Estonia-Italia 12-8 basket - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : baltici avanti dopo i primi 5 minuti

Un omaggio dovuto e sentito a chi ha scritto la storia della Dinamo per celebrare insieme questi primi sessant'anni: un compleanno che arriva in un momento particolare, con il tempo sospeso ...

Dinamo Sassari tra conferme e dubbi

Il Coronavirus ha fermato il basket, così la Dinamo Sassari è già concentrata sul mercato in vista della prossima stagione. A fare il punto è 'L'Unione Sarda', che spiega come la società punti alla ...

