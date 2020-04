Anticipazioni Il paradiso delle signore | Agnese | “Sarà un vero problema”

(Di sabato 18 aprile 2020) Il, Antonella Attili (Amato): “Sarà unproblema tornare sul set” Le puntate inedite de Il4 si interromperanno il 24 aprile e i fan della soap si chiedono se le storie raccontate riusciranno ad avere un finale, come per esempio il rapporto traAmato e Armando Ferraris, se tra i due ci sarà almeno un bacio. A questa domanda, durante una diretta su instagram con Il Tempo, ha risposto Antonella Attili () anticipando che nelle scene già girate tra i due c’è solo una sana amicizia, mentre sulle scene future da girare ha ammesso: “Girare la scena di un bacio sarà impossibile. Se mai torneremo sul set, con le nuove regole, sarà unproblema, la nostra categoria è svantaggiata, stanno studiando dei modi ma è difficilissimo il ...

infoitcultura : Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 aprile: Riccardo vuole crescere con… - zazoomnews : IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 anticipazioni di lunedì 20 aprile 2020 - #PARADISO #DELLE #SIGNORE -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni paradiso

Le puntate inedite de Il paradiso delle signore 4 si interromperanno il 24 aprile e i fan della soap si chiedono se le storie raccontate riusciranno ad avere un finale, come per esempio il rapporto ...Federico (Alessandro Fella) è in Svizzera, alle prese con una sfida cruciale per la sua vita: l’operazione che dovrebbe permettergli di tornare a camminare. A Milano però le notizie arrivano con il ...