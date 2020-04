Addio a Brian Dennehy | l’omaggio di Sylvester Stallone all’amico e collega

(Di sabato 18 aprile 2020)in un post su Instagram ha reso omaggio all’attore, scomparso a 81 anni. ComingSoon.net ha riferito che il famoso attore di personaggiè morto per cause naturali all’età di 81 anni. L’attore è diventato particolarmente famoso dopo aver interpretato il minaccioso sceriffo autoritario che ferma John Rambo () … L'articolol’omaggio diall’amico eproviene da www.meteoweek.com.

luca79ind : Addio Brian Dennehy, lo sceriffo che diede la caccia a Rambo | Stallone: 'Il mondo ha perso un grande artista'. - SmorfiaDigitale : Brian Dennehy morto, addio allo sceriffo cattivo di Rambo che recitava a teatro ... - LucaArmolli : Brian Dennehy morto, addio allo sceriffo cattivo di Rambo che recitava a teatro i testi di Eugene O’Neill - Il Fatt… - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Brian Dennehy morto, addio allo sceriffo cattivo di Rambo che recitava a teatro i testi di Eugene O’Neill - DalilaAdrower : RT @Marty_Loca80: Addio all'attore BRIAN DENNEHY. Aveva 81 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Brian

Sylvester Stallone in un post su Instagram ha reso omaggio all’attore Brian Dennehy, scomparso a 81 anni. ComingSoon.net ha riferito che il famoso attore di personaggi Brian Dennehy è morto per cause ..."Il mondo ha perso un grande artista". Sylvester Stallone piange la morte di Brian Dennehy, l'attore che interpretò lo sceriffo di 'Rambo' Will Teasle, morto ieri nella sua casa nel Connecticut ...