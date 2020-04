10 tisane sgonfia-pancia | proprietà e ricette

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) Pancia gonfia e senso di pesantezza. Il gonfiore a livello addominale è un problema molto frequente. Per ridurre il fastidioso “effetto palloncino” anche le tisane possono essere d’aiuto. Alcune erbe e piante, abbinate a un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano, possono dare una mano a eliminare le tossine e le sostanze di scarto in eccesso, a drenare i liquidi e contrastare il senso di pesantezza a livello addominale. «Sono particolarmente indicate nei momenti più impegnativi per l’organismo per esempio dopo un periodo di eccessi a tavola oppure quando ci si sente particolarmente appesantiti e affaticati» dice la naturopata Tiziana Trimarchi. Ma quali scegliere? Ecco una guida utile sulle tisane sgonfia-pancia più efficaci.