Un gesto impulsivo e Giorgio muore dissanguato mentre litiga con la fidanzata

Tragedia a Piacenza: Giorgio Simone, 28 anni, operatore socio sanitario originario di Montesano Salentino in provincia di Lecce, è morto dissanguato dopo una lite con la fidanzata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due, che convivono, hanno discusso e lui, in preda alla rabbia, avrebbe dato un calcio al vetro di una porta della loro casa. Una scheggia del vetro gli avrebbe colpito la gamba recidendo un grosso vaso sanguigno, l'arteria poplitea del polpaccio per la precisione. È successo vicino a Rivergaro, in Valtrebbia. Un episodio terribile che ha scioccato la fidanzata del ragazzo. Lei, infermiera, ha cercato di fare di tutto per aiutare il fidanzato ma è stato tutto inutile. Secondo quanto riporta "Il Piacenza", alla base della lite ci sarebbe la gelosia del ragazzo. Ma su questo, al momento, stanno indagando i carabinieri di ...

È un istintivo, vero e verace, non si nasconde nel bene e nel male ... gli hanno chiesto se avesse potuto aiutare l'associazione nella distribuzione di pasti e generi di prima necessità a domicilio ...

Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro: muore dissanguato

Al culmine della discussione, il ragazzo, in preda all’ira, avrebbe sferrato un violento colpo alla porta di vetro della camera da letto. Un gesto istintivo e apparentemente innocuo, che però si è ...

