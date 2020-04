Sylvester Stallone in lutto: morto lo sceriffo di “Rambo”, era positivo? (Di venerdì 17 aprile 2020) Questo articolo Sylvester Stallone in lutto: morto lo sceriffo di “Rambo”, era positivo? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grave lutto nel mondo del cinema. Muore a 81 anni l’attore noto per essere stato lo sceriffo nel film ‘Rambo’, con Sylvester Stallone. Il ruolo di sergente nel noto film ‘Rambo’ l’aveva fatto conoscere al grande pubblico e l’aveva molto probabilmente consacrato in maniera definitiva. Si è spento, all’età di 81 anni. Brian Dennehy. Il … Leggi su youmovies Brian Dennehy - il ricordo di Sylvester Stallone : "Era un attore geniale"

Brian Dennehy morto/ Sylvester Stallone piange lo sceriffo di Rambo : "grande artista"

Escape Plan - Fuga dall'inferno : stasera su Rai2 il film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger (Di venerdì 17 aprile 2020) Questo articoloinlodi “Rambo”, era? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gravenel mondo del cinema. Muore a 81 anni l’attore noto per essere stato lonel film ‘Rambo’, con. Il ruolo di sergente nel noto film ‘Rambo’ l’aveva fatto conoscere al grande pubblico e l’aveva molto probabilmente consacrato in maniera definitiva. Si è spento, all’età di 81 anni. Brian Dennehy. Il …

VirginRadioIT : È morto Brian Dennehy, lo sceriffo William Teasle in #Rambo. Il tributo di @TheSlyStallone #BrianDennehy - badtasteit : #BrianDennehy è morto a 81 anni, il ricordo di Sylvester Stallone - 3cinematographe : Sylvester Stallone rende omaggio al compianto collega di Rambo Brian Dennehy. - alessio_morra : Mi spiace per Brian Dennehy, il cattivo per eccellenza, diventato noto per #Rambo, era lo sceriffo che dava la caccia a Sylvester Stallone. - Gazzettino : Morto ? Brian Dennehy: lo sceriffo di Rambo aveva 81 anni. Il dolore di Sylvester Stallone Video -