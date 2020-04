Skam Italia 4: la data di uscita su Netflix e Timvision è ufficiale (Di venerdì 17 aprile 2020) Skam Italia 4 ha finalmente una data di uscita ufficiale; la quarta stagione sarà disponibile su Netflix e Timvision ed è stata anticipata da una clip sul personaggio di Sana. Skam Italia 4 ha finalmente una data di uscita: il 15 maggio 2020 l'attesa quarta stagione della serie sarà su su Timvision e Netflix. Le riprese degli ultimi episodi si erano conclusi a dicembre, e la post-produzione è stata portata avanti (e conclusa) negli ultimi mesi, ovviamente da remoto. Ad annunciare l'arrivo di grosse novità per Skam Italia 4 era stato, nella giornata ieri, un teaser particolare rilasciato da Netflix, un messaggio vocale di Sana, la ragazza italo-tunisina interpretata da Beatrice Bruschi, che si diceva parecchio seccata da Rami e che "domani vi spiego meglio". Sarà proprio lei la protagonista ... Leggi su movieplayer Skam Italia 4 : il teaser trailer della quarta stagione su Netflix e Timvision

SKAM Italia 4 in streaming dal 15 maggio 2020 : il teaser trailer ufficiale con la storia di Sana

SKAM Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TIMVISION - ecco il teaser (Di venerdì 17 aprile 2020)4 ha finalmente unadi; la quarta stagione sarà disponibile sued è stata anticipata da una clip sul personaggio di Sana.4 ha finalmente unadi: il 15 maggio 2020 l'attesa quarta stagione della serie sarà su su. Le riprese degli ultimi episodi si erano conclusi a dicembre, e la post-produzione è stata portata avanti (e conclusa) negli ultimi mesi, ovviamente da remoto. Ad annunciare l'arrivo di grosse novità per4 era stato, nella giornata ieri, un teaser particolare rilasciato da, un messaggio vocale di Sana, la ragazza italo-tunisina interpretata da Beatrice Bruschi, che si diceva parecchio seccata da Rami e che "domani vi spiego meglio". Sarà proprio lei la protagonista ...

Cutxmylip : SKAM ITALIA IL 15 MAGGIO ???? - xtikibombom : spero che la Norvegia non guardi cosa ha fatto l'Italia di skam - valantrina : RT @you_said_4Ever_: Quando dicevano che skam Italia non avrebbe continuato.... ma invece (grazie a noi ) #skamitalia - flamanc24 : RT @lilwallflowerz_: Comunque raga in skam Italia la quarantena non c’è perchè Niccolo ha trovato l’antidoto al corona virus dai le basi #s… - BestMovieItalia : SKAM Italia 4: il trailer della quarta stagione della serie su TimVision e Netflix. Ecco quando arriverà - -